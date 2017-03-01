غضب وسط قادة الحركة الشعبية بسبب تصريحات بن كيران ''الخطيرة'' ضد محمد حصاد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الغاضبين داخل حزب الحركة الشعبية، وجدوا دليلا مقنعا لإحراج سعد الدين العثماني ومطالبته بالدفاع عن وزرائه وأغلبيته الحكومية ضد عبد الإله بن كيران الذي كان يرفض المساس أو الإقتراب

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الغاضبين داخل حزب الحركة الشعبية، وجدوا دليلا مقنعا لإحراج سعد الدين العثماني ومطالبته بالدفاع عن وزرائه وأغلبيته الحكومية ضد عبد الإله بن كيران الذي كان يرفض المساس أو الإقتراب من وزراء حكومته السابقة.



وحسب مصدر خاص من قيادة حزب الحركة الشعبية، فهجوم بن كيران ضد محمد حصاد سيتم مناقشته داخل المكتب السياسي للحزب في الإجتماع المقبل، حيث سيتم مطالبة الأمين العام للحزب امحند العنصر، مناقشة التصريحات التي وصفها "بالخطيرة" لبن كيران ضد الوزير حصاد.



من جهة ثانية، علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران هو من أعطى الموافقة يوم أمس ببث كلمته التي ألقاها مع الفريق البرلماني لحزب المصباح في وقت سابق، حيث هاجم بن كيران محمد حصاد بشكل مباشر، متهما إياه بالسعي إلى الإنتصار لبعض أساتذة الفلسفة ضد أساتذة التربية الإسلامية.