عاجل و بالصور.. هاشنو وقع للفنان المغربي لي دار كسيدة خايبة بين طنجة و الدارالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية لحادثة السير التي تعرض لها الفنان المغربي عادل عسير على الطريق بين الدار البيضاء و طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

شوف تيفي



توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية لحادثة السير التي تعرض لها الفنان المغربي عادل عسير على الطريق بين الدار البيضاء و طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتعود تفاصيل الحادثة، عندما فقد الفنان الشاب السيطرة على مقود سيارته لتنقلب و هو بداخلها خلال طريق عودته إلى الدار البيضاء قادما من طنجة.

و قد تم نقل الفنان الذي طرح مؤخرا كليبه الأول إلى مستعجلات مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء ،لتلقي العلاجات الضرورية.

و سنعود لتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة..