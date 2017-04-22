عاجل و بالصور.. هاشنو وقع للفنان المغربي لي دار كسيدة خايبة بين طنجة و الدارالبيضاء ﻿

شوف تيفي
توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية لحادثة السير التي تعرض لها الفنان المغربي عادل عسير على الطريق بين الدار البيضاء و طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وتعود تفاصيل الحادثة، عندما فقد الفنان الشاب السيطرة على مقود سيارته لتنقلب و هو بداخلها خلال طريق عودته إلى الدار البيضاء قادما من طنجة.
و قد تم نقل الفنان الذي طرح مؤخرا كليبه الأول إلى مستعجلات مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء ،لتلقي العلاجات الضرورية.
و سنعود لتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة..
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