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عاجل و بالصور.. هاشنو وقع للفنان المغربي لي دار كسيدة خايبة بين طنجة و الدارالبيضاء

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 13:05 عاجل و بالصور.. هاشنو وقع للفنان المغربي لي دار كسيدة خايبة بين طنجة و الدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور.. هاشنو وقع للفنان المغربي لي دار كسيدة خايبة بين طنجة و الدارالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية لحادثة السير التي تعرض لها الفنان المغربي عادل عسير على الطريق بين الدار البيضاء و طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية لحادثة السير التي تعرض لها الفنان المغربي عادل عسير على الطريق بين الدار البيضاء و طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتعود تفاصيل الحادثة، عندما فقد الفنان الشاب السيطرة على مقود سيارته لتنقلب و هو بداخلها خلال طريق عودته إلى الدار البيضاء قادما من طنجة.

و قد تم نقل الفنان الذي طرح مؤخرا كليبه الأول إلى مستعجلات مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء ،لتلقي العلاجات الضرورية.

و سنعود لتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة..

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حادثة سير فنان

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