عاجل: فنان مغربي دار كسيدة خايبة و ها شنو وقع.. ﻿

شوف تيفي
علمت" شوف تيفي" أن الفنان المغربي الصاعد عادل عسيل تعرض لحادثة سير خطيرة على مستوى منطقة القنيطرة في اتجاه طنجة في الساعات الأولى من صباح السبت.
و تعود تفاصيل الحادثة،عندما فقد الفنان الشاب السيطرة على مقود سيارته لتنقلب و هو بداخلها.
و قد تم نقل ابن مدينة طنجة و الذي طرح مؤخرا كليبه الأول إلى مستعجلات مستشفى طنجة ،في حين تم فتح تحقيق في الحادث.
و سنعود لتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة..
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