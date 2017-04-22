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عاجل: فنان مغربي دار كسيدة خايبة و ها شنو وقع..

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 12:47 عاجل: فنان مغربي دار كسيدة خايبة و ها شنو وقع.. | حوادث و حقوق
عاجل: فنان مغربي دار كسيدة خايبة و ها شنو وقع..
علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي الصاعد عادل عسيل تعرض لحادثة سير خطيرة على مستوى منطقة القنيطرة في اتجاه طنجة في الساعات الأولى من صباح السبت.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أن الفنان المغربي الصاعد عادل عسيل تعرض لحادثة سير خطيرة على مستوى منطقة القنيطرة في اتجاه طنجة في الساعات الأولى من صباح السبت.

و تعود تفاصيل الحادثة،عندما فقد الفنان الشاب السيطرة على مقود سيارته لتنقلب و هو بداخلها.

و قد تم نقل ابن مدينة طنجة و الذي طرح مؤخرا كليبه الأول إلى مستعجلات مستشفى طنجة ،في حين تم فتح تحقيق في الحادث.

و سنعود لتفاصيل هذا الحادث بالصوت و الصورة..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حادثة سير فنان

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