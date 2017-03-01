 عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا | حوادث و حقوق

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم | نت 2.0

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــالمايو | ثقافة و فنون

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''

عاجل: هذه حقيقة تورط عسكري في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة

هذا ما قاله الملك محمد السادس لأمريكية متزوجة بمغربي وهكذا كان ردها | بوليتيك

هذا ما قاله الملك محمد السادس لأمريكية متزوجة بمغربي وهكذا كان ردها

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش الفيراري من داخل الفوريان..شوفو كيفاش ولات | حوادث و حقوق

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش ''الفيراري'' من داخل الفوريان''..شوفو كيفاش ولات

مُختص: دبلوماسية الأهداف الجديدة وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا | بوليتيك

مُختص: ''دبلوماسية الأهداف الجديدة '' وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة سلاح بدون مبرر قانوني | حوادث و حقوق

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 12:17 عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا | حوادث و حقوق
عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة، اليوم السبت ،أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة، اليوم السبت ،أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

و قالت مصادرنا، القريبة من عائلة الدرهم، إن الشاب حمزة و بعد وضعه في زنزانة رفقة سجناء الحق العام، دخل في نوبة بكاء هستيرية و لم يتقبل وضعه الحالي، مكتفيا بالتدخين.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد احتفظت بالأشخاص الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ولد لفشوش حادث معالم معاينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

عاجل: هذه حقيقة تورط عسكري في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش الفيراري من داخل الفوريان..شوفو كيفاش ولات | حوادث و حقوق

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش ''الفيراري'' من داخل الفوريان''..شوفو كيفاش ولات

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة سلاح بدون مبرر قانوني | حوادث و حقوق

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة | قنوات أخرى
منذ 36 دقيقة

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة

بالفيديو.. أقدم امام مغربي بفرنسا التحق بفرنسا سنة 1970 ولا زال يمارس الإمامة والخطابة الى يومنا هذا | قنوات أخرى

بالفيديو.. أقدم امام مغربي بفرنسا التحق بفرنسا سنة 1970 ولا زال يمارس الإمامة والخطابة الى يومنا هذا

بالفيديو.. سبب غرام الجمهور العربي بالموسيقى التركية؟ | قنوات أخرى

بالفيديو.. سبب غرام الجمهور العربي بالموسيقى التركية؟

صورة لمصور سوري وهو يركض حاملاً بين يديه طفلاً مصاباً تشعل مواقع التواصل الإجتماعي | قنوات أخرى

صورة لمصور سوري وهو يركض حاملاً بين يديه طفلاً مصاباً تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم | نت 2.0

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــالمايو | ثقافة و فنون

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.