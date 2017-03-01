عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة، اليوم السبت ،أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم

شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة، اليوم السبت ،أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

و قالت مصادرنا، القريبة من عائلة الدرهم، إن الشاب حمزة و بعد وضعه في زنزانة رفقة سجناء الحق العام، دخل في نوبة بكاء هستيرية و لم يتقبل وضعه الحالي، مكتفيا بالتدخين.



وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد احتفظت بالأشخاص الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.