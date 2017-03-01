مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش ﻿

أوقفت مصالح الأمن الوطني التابعة لمطار مراكش لمنارة الدولي , مساء أمس الجمعة مهاجرا مغربيا مقيما بفرنسا و بحوزته كمية مهمة من المخدرات.

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أوقفت مصالح الأمن الوطني التابعة لمطار مراكش لمنارة الدولي , مساء أمس الجمعة مهاجرا مغربيا مقيما بفرنسا و بحوزته كمية مهمة من المخدرات.

و ذكرت مصادر صحفية محلية أن مصالح الأمن و الجمارك و أثناء مباشرتها لعملية التفتيش الاعتيادية استرعى اهتمامها جسم غريب بإحدى الحقائب , رصده جهاز "السكانير" , و بعد عملية التفتيش اليدوية تبين أن المسافر كان يحمل في حقيبته 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كان المهاجر المغربي يود تهريبها الى الديار الفرنسية.

و أضافت المصادر أن المشتبه به وضع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه من أجل تقديمه أمام النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش لمتابعته بالفعل الجرمي المنسوب اليه .