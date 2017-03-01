 مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم | نت 2.0

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــالمايو | ثقافة و فنون

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''

عاجل: هذه حقيقة تورط عسكري في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة

هذا ما قاله الملك محمد السادس لأمريكية متزوجة بمغربي وهكذا كان ردها | بوليتيك

هذا ما قاله الملك محمد السادس لأمريكية متزوجة بمغربي وهكذا كان ردها

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش الفيراري من داخل الفوريان..شوفو كيفاش ولات | حوادث و حقوق

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش ''الفيراري'' من داخل الفوريان''..شوفو كيفاش ولات

مُختص: دبلوماسية الأهداف الجديدة وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا | بوليتيك

مُختص: ''دبلوماسية الأهداف الجديدة '' وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة سلاح بدون مبرر قانوني | حوادث و حقوق

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''

عاجل: هذه حقيقة وفاة أمير الكويت | دولي

عاجل: هذه حقيقة وفاة أمير الكويت

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 12:16 مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق
مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش
أوقفت مصالح الأمن الوطني التابعة لمطار مراكش لمنارة الدولي , مساء أمس الجمعة مهاجرا مغربيا مقيما بفرنسا و بحوزته كمية مهمة من المخدرات.

شوف تيفي

أوقفت مصالح الأمن الوطني التابعة لمطار مراكش لمنارة الدولي , مساء أمس الجمعة مهاجرا مغربيا مقيما بفرنسا و بحوزته كمية مهمة من المخدرات.

و ذكرت مصادر صحفية محلية أن مصالح الأمن و الجمارك و أثناء مباشرتها لعملية التفتيش الاعتيادية استرعى اهتمامها جسم غريب بإحدى الحقائب , رصده جهاز "السكانير" , و بعد عملية التفتيش اليدوية تبين أن المسافر كان يحمل في حقيبته 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كان المهاجر المغربي يود تهريبها الى الديار الفرنسية.

و أضافت المصادر أن المشتبه به وضع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه من أجل تقديمه أمام النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش لمتابعته بالفعل الجرمي المنسوب اليه .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مطار مراكش لمنارة السكانير مخدر الشيرا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: هذه حقيقة تورط عسكري في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش الفيراري من داخل الفوريان..شوفو كيفاش ولات | حوادث و حقوق

عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش ''الفيراري'' من داخل الفوريان''..شوفو كيفاش ولات

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة سلاح بدون مبرر قانوني | حوادث و حقوق

الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''

عاجل: بعد اعتقال ولد لفشوش بسجن الزاكي بسلا..هذا هو مصير سيارة الفيراري الفارهة | حوادث و حقوق

عاجل: بعد اعتقال ولد لفشوش بسجن الزاكي بسلا..هذا هو مصير سيارة ''الفيراري الفارهة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة

بالفيديو.. أقدم امام مغربي بفرنسا التحق بفرنسا سنة 1970 ولا زال يمارس الإمامة والخطابة الى يومنا هذا | قنوات أخرى

بالفيديو.. أقدم امام مغربي بفرنسا التحق بفرنسا سنة 1970 ولا زال يمارس الإمامة والخطابة الى يومنا هذا

بالفيديو.. سبب غرام الجمهور العربي بالموسيقى التركية؟ | قنوات أخرى

بالفيديو.. سبب غرام الجمهور العربي بالموسيقى التركية؟

صورة لمصور سوري وهو يركض حاملاً بين يديه طفلاً مصاباً تشعل مواقع التواصل الإجتماعي | قنوات أخرى

صورة لمصور سوري وهو يركض حاملاً بين يديه طفلاً مصاباً تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

مهاجر مغربي بغا يهرب لحشيش لفرنسا و ها كيفاش شدوه بوليس مطار مراكش

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم | نت 2.0

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــالمايو | ثقافة و فنون

بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''

عاجل: هذه حقيقة تورط عسكري في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة

﻿ ﻿
أمس 19:52 GMT

عاجل.. القضية كبرات..ولد لفشوش دخلوه الحبس و دا معاه صاحب فندق بالرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.