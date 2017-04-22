وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم ﻿

شوف تيفي
فارق "هاري هاسكي" آخر عنصر من الفريق العلمي الذي قام بتصنيع أول كمبيوتر شخصي "اينياك" خلال أربعينيات القرن الماضي .
و كان "هاري هاسكي" قد شغل منصب أستاذ للرياضيات في جامعة "بنسلفانيا" عندما أنضم الى فريق العمل الذي اخترع أول كمبيوتر شخصي في العالم.
و كان "اينياك" أول حاسوب شخصي قد ظهر في ولاية "فيلادلفيا "الأمريكية سنة 1946 كواحد من أول الحواسيب الإلكترونية في العالم حيث وصل وزنه 30 طن و طوله حوالي 150 قدما.
المخترع الراحل اخترع و بعد ثماني سنوات حاسوبا شخصيا في الخمسينات سمي "بندكس جي 15".
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.