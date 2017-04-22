وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم ﻿

فارق ''هاري هاسكي'' آخر عنصر من الفريق العلمي الذي قام بتصنيع أول كمبيوتر شخصي ''اينياك'' خلال أربعينيات القرن الماضي .

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فارق "هاري هاسكي" آخر عنصر من الفريق العلمي الذي قام بتصنيع أول كمبيوتر شخصي "اينياك" خلال أربعينيات القرن الماضي .



و كان "هاري هاسكي" قد شغل منصب أستاذ للرياضيات في جامعة "بنسلفانيا" عندما أنضم الى فريق العمل الذي اخترع أول كمبيوتر شخصي في العالم.



و كان "اينياك" أول حاسوب شخصي قد ظهر في ولاية "فيلادلفيا "الأمريكية سنة 1946 كواحد من أول الحواسيب الإلكترونية في العالم حيث وصل وزنه 30 طن و طوله حوالي 150 قدما.



المخترع الراحل اخترع و بعد ثماني سنوات حاسوبا شخصيا في الخمسينات سمي "بندكس جي 15".