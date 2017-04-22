بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو'' ﻿

شوف تيفي:
خلقت الفنانة المتميزة أسماء الخمليشي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد نشر صورتها و هي ترتدي لباس البحر "المايو".
و كشفت أسماء الفنانة الرياضية، عبر حسابها بالانستغرام، أنها تستعد لركوب أمواج البحر بإحدى الدول الأوروبية.
صورة أسماء بالمايو لقيت انتقادا من طرف البعض من جمهورها بسبب ما وصفوه بالجرأة الزائدة بينما عبر آخرون عن إعجابهم بها و بالأناقة التي تظهرها أسماء خلال عدة مناسبات.
و تعتبر أسماء الخمليشي من بين الفنانات المغربيات المتميزات من خلال مجموعة من الأدوار التي قدمتها للمشاهد المغربي خصوصا عشاق السينما.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.