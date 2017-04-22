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بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 11:53 بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــالمايو | ثقافة و فنون
بالصـــــورة..فنانة مغربية معروفة تخلق الجدل بــــ''المايو''
خلقت الفنانة المتميزة أسماء الخمليشي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد نشر صورتها و هي ترتدي لباس البحر ''المايو''.

شوف تيفي:

خلقت الفنانة المتميزة أسماء الخمليشي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد نشر صورتها و هي ترتدي لباس البحر "المايو".

و كشفت أسماء الفنانة الرياضية، عبر حسابها بالانستغرام، أنها تستعد لركوب أمواج البحر بإحدى الدول الأوروبية.

صورة أسماء بالمايو لقيت انتقادا من طرف البعض من جمهورها بسبب ما وصفوه بالجرأة الزائدة بينما عبر آخرون عن إعجابهم بها و بالأناقة التي تظهرها أسماء خلال عدة مناسبات.

و تعتبر أسماء الخمليشي من بين الفنانات المغربيات المتميزات من خلال مجموعة من الأدوار التي قدمتها للمشاهد المغربي خصوصا عشاق السينما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الخمليشي مايو أمواج البحر

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