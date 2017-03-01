عاجل: هذه حقيقة تورط ''عسكري '' في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس+ حقائق جديدة ﻿

نفت مصادر مطلعة'' لشوف تيفي'' أن يكون عسكري هارب متورط في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس شهر مارس الماضي.

شوف تيفي:م غ



نفت مصادر مطلعة" لشوف تيفي" أن يكون عسكري هارب متورط في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس شهر مارس الماضي.



و كشفت مصادر شوف تيفي" القريبة من عائلة مشتري، إن إبن شقيقة "هشام المشتري" حمزة أكد بعد إلقاء القبض عليه بتركيا أن المحرض الحقيقي لخاله هي الزوجة الغادرة "وفاء" بعد أن أبدى مشتري ترددا كبيرا في البداية.



و كانت مصادر إعلامية تحدثت عن استعانة مشتري بعسكري في قتل مرداس ببندقيته الخاصة من نوع خماسية مبرزة أنه لحظة إرتكابه الجريمة، إختفى عن الأنظار مع سلاحه الناري، وما زالت الشرطة تبحث عنه وإكتفت بحجز بندقية صيد في ملكية المشتري, وهو ما نفته مصادرنا جملة وتفصيلا .



