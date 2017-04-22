هذا ما قاله الملك محمد السادس لأمريكية متزوجة بمغربي وهكذا كان ردها ﻿

نشرت صفحة '' محمد السادس'' على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورة جديدة تجمع الملك محمد السادس بمغربي متزوج من أمريكية.

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نشرت صفحة '' محمد السادس'' على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورة جديدة تجمع الملك محمد السادس بمغربي متزوج من أمريكية.

ونشر سفيان البحري، نص المحادثة الذي دار بين الملك وبين ''عادل'' جاء فيها أن الملك استفسر زوجته الأمريكية عن زواجها برجل مغربي، فأجابته '' أنتم من أطيب خلق الله''.

يأتي ذلك في إطار مداومة الملك محمد السادس وعائلته على التقاط صور و'' سيلفيات'' مع مغاربة مقيمين بالولايات المتحدة بالتزامن مع الزيارة غير الرسمية التي يقوم بها الملك لهذا البلد.



وظهر الملك محمد السادس وهو سعيد باللقاء مع أبناء شعبه الذين التقطوا برفقته العديد من الصور التذكارية الجميلة والمعبرة والتي ستظل خالدة في أذهانهم.

جدير بالذكر إلى أن الملك محمد السادس، حل بميامي وسط الأسبوع الماضي، قادما لها من كوبا التي قضى بها عطلة رفقة أسرته الصغيرة.