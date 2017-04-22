عاجل: صور حصرية لسيارة ولد لفشوش ''الفيراري'' من داخل الفوريان''..شوفو كيفاش ولات ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية لسيارة الفيراري الفارهة التي تعود ملكيتها للملياردير حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لفشوش من داخل المحجز البلدي بمدينة الرباط بعد تسبب صاحبها في حادثة سير بمدينة

شوف تيفي: م غ

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية لسيارة الفيراري الفارهة التي تعود ملكيتها للملياردير حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لفشوش من داخل المحجز البلدي بمدينة الرباط بعد تسبب صاحبها في حادثة سير بمدينة الرباط بداية الأسبوع الجاري.



وبعد وصولها للمحجز البلدي "الفوريان" لم يجد المشرفون عليه وأمام الحالة الميكانيكية التي وصلت إليها سوى تغطيتها بـ"مانطة" متسخة.



و كانت السلطات الأمنية المختصة، أمرت يوم أمس الجمعة، بإيداع سيارة حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش في محجز السيارات بمدينة الرباط "لافيراي " بعد اعتقاله و إيداعه سجن الزاكي بسلا.