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مُختص: ''دبلوماسية الأهداف الجديدة '' وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 11:05 مُختص: دبلوماسية الأهداف الجديدة وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا | بوليتيك
مُختص: ''دبلوماسية الأهداف الجديدة '' وراء تطبيع محمد السادس علاقات المغرب مع كوبا
أثمرت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى كوبا، بداية الشهري الجاري، إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا إلى مجراها الطبيعي، بعد سنوات من القطيعة التي طبعت

شوف تيفي

أثمرت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى كوبا، بداية الشهري الجاري، إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا إلى مجراها الطبيعي، بعد سنوات من القطيعة التي طبعت العلاقات بين البلدين، بسبب مواقف ''كوبا'' في عهد الرئيس الراحل فيديل كاسترو الداعمة لـ ''البوليساريو''.

وكشف بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية، نقلته وكالة المغرب العربي، ليلة أمس الجمعة 21 أبريل 2017، أنه تنفيذا لتعليمات الملك، تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا.

وتعليقا على الموضوع، أوضح خالد الشرقاوي السموني، أن إعادة المغرب فتح علاقات جديدة مع جمهورية كوبا من خلال الاتفاق الأخير الذي تم بأمريكا على مستوى السفراء من أجل فتح تمثيليات دبلوماسية بكلا البلدين، يأتي في إطار ''دبلوماسية الأهداف الجديدة بأمريكا اللاتينية.''

وقال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أمريكا اللاتينية تعد '' المنطقة الأكثر حساسية تجاه نزاع الصحراء بعد إفريقيا٬ كونها تعد معقلا للبوليساريو، وبالخصوص جمهورية كوبا، ومازالت بعض دولها داعمة لأطروحة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مما يتطلب سياسة خارجية قوية وناجعة لاستهداف جمهوريات بعض دول أمريكا اللاتينية التي مازالت معترفة بجبهة البوليساريو و هي كوبا و فنزويلا و نيكاراغوا و كوستاريكا و بوليفيا والإكوادور والسالفادور .''

وأضاف أن فتح علاقات دبلوماسية جديدة مع كوبا، من شأنه ترسيخ تواجد المغرب الدبلوماسي والاقتصادي وتأثيره على صناع القرار بدول أمريكا اللاتينية، على اعتبار أن كوبا تعد منفذا استراتيجيا مهما.

وذكر السموني أن دبلوماسية ''الأهداف الجديدة للمغرب" دبلوماسية واقعية وعقلانية تنبني على أساس التكيف مع الواقع و المراهنة على الوقت ٬ لتليين مواقف أمريكا اللاتينية بشأن نزاع الصحراء من خلال تعزيز تمثيليات دبلوماسية واعتماد آليات للحوار والتشاور السياسي وتكثيف علاقات اقتصادية وثقافية مع الدول المناوئة له تقليديا بالقارة الأمريكية اللاتينية''.

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