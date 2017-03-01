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الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 11:02 الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة سلاح بدون مبرر قانوني | حوادث و حقوق
الشرطة السياحية بأكادير توقف شابا مغربيا بحيازة ''سلاح بدون مبرر قانوني''
تمكنت عناصر الفرقة السياحية بأكادير، مساء أمس الجمعة 21 أبريل، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في ضلوعه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المتبوع بالسرقة، وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الفرقة السياحية بأكادير، مساء أمس الجمعة 21 أبريل، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في ضلوعه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المتبوع بالسرقة، وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني.

وجرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بــ"پيدرو"، على مستوى سوق الأحد بالمدينة إثر عملية عملية ترصد ومراقبة قامت بها عناصر الفرقة المذكورة بعد توصلها بمعلومة عن مكان تواجد المعني بالأمر، الذي كان يجري البحث عنه من طرف مصالح الأمن من أجل الضرب والجرح المقرون بسرقة دراجة نارية.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه عن حجز سلاح أبيض بحوزته بالإضافة إلى مبلغ مالي مشكوك في مصدره قدر بحوالي 3 آلاف درهم. كما جرى استدعاء الضحية، فتمكن من التعرف عليه بكل سهولة.

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مصالح الأمن الضرب والجرح التفتيش أكادير شوف تيفي

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