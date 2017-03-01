عاجل: هذه حقيقة وفاة أمير الكويت ﻿

نفت اليوم السبت، وكالات إخبارية شائعة وفاة أمِير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما أكدت الصحف المحلية مواصلة الأمير لمهام شؤون الدولة وتمتعه بصحة جيدة.

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نفت اليوم السبت، وكالات إخبارية شائعة وفاة أمِير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما أكدت الصحف المحلية مواصلة الأمير لمهام شؤون الدولة وتمتعه بصحة جيدة.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خبر لقاء جمع الأَمِيرَ وأعضاء مجلس أمناء جائزة عبد الرحمن السميط، علاوة على إرساله برقية تهنئة لأمير قطر بشأن إطلاق سراح القطريين المختطفين في الرياض.

وكان أحد المواقع الإخبارية المعادية لدولة الكويت، قد نشرت هذه الشائعة وذلك من أجل إثارة الرأي العام في الكويت، حيث نشر عدد من المواقع الإخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر كاذب حول وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.