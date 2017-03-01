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عاجل: بعد اعتقال ولد لفشوش بسجن الزاكي بسلا..هذا هو مصير سيارة ''الفيراري الفارهة''

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 09:46 عاجل: بعد اعتقال ولد لفشوش بسجن الزاكي بسلا..هذا هو مصير سيارة الفيراري الفارهة | حوادث و حقوق
عاجل: بعد اعتقال ولد لفشوش بسجن الزاكي بسلا..هذا هو مصير سيارة ''الفيراري الفارهة''
علمت ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية المختصة،أمرت اليوم الجمعة،بإيداع سيارة حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش في محجز السيارات بمدينة الرباط ''لافيراي '' بعد اعتقاله و إيداعه سجن الزاكي بسلا.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن السلطات الأمنية المختصة،أمرت اليوم الجمعة،بإيداع سيارة حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش في محجز السيارات بمدينة الرباط "لافيراي " بعد اعتقاله و إيداعه سجن الزاكي بسلا.

و قالت مصادرنا،إنه جرى نقل سيارة المتورط في الحادثة إلى محجز السيارات و أمام الحالة التي وصلت فيها السيارة الفارهة و التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الشهير،(أمام وصولها) "للفوريان" لم يجد المشرفون عليه سوى تغطيتها بـ "مانطــــة" نظرا للحالة الميكانيكية التي وصلت فيها.

وبالإضافة إلى ولد لفشوش و شقيقه ،كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك كان قد استمع في وقت سابق اليوم للمتابعين الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق بالرباط.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد احتفظت بالأشخاص الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

 

 

 

 

 

 

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