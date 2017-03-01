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خطير: 80 قتيلا في هجوم نفذته (طالبان) على قاعدة عسكرية في أفغانستان

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 09:26 خطير: 80 قتيلا في هجوم نفذته (طالبان) على قاعدة عسكرية في أفغانستان | دولي
خطير: 80 قتيلا في هجوم نفذته (طالبان) على قاعدة عسكرية في أفغانستان
ذكرت تقارير اعلامية اليوم السبت ان عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة (طالبان) أمس الجمعة على مسجد ومطعم داخل القاعدة العسكرية الأفغانية ارتفع الى 80 قتيلا على الأقل من بينهم 66 جنديا أفغانيا.

شوف تيفي:

ذكرت تقارير اعلامية اليوم السبت ان عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة (طالبان) أمس الجمعة على مسجد ومطعم داخل القاعدة العسكرية الأفغانية ارتفع الى 80 قتيلا على الأقل من بينهم 66 جنديا أفغانيا.

ونقلت التقارير عن مسؤولين عسكريين ان الهجوم الذي استهدف قاعدة (شاهين) في مدينة (بلخ) بمقاطعة مزار الشريف أدى ايضا الى اصابة 73 شخصا.

وأشار المسؤولون الى انه تم تنفيذ الهجوم بواسطة متفجرات كانت بحوزة المهاجمين استخدموها على مدخل القاعدة قبل أن يدخلوا اليها ويطلقوا النار عشوائيا على الجنود الذين كانوا يصلون في المسجد.

وأوضحوا ان الجنود ردوا فيما بعد على اطلاق النار واشتبكوا مع المهاجمين حتى المساء حيث نجحوا بقتل خمسة منهم واعتقال سادس.

وكان متحدث عسكري أمريكي أعلن من واشنطن أمس الجمعة ان مقاتلي حركة (طالبان) قتلوا "ربما أكثر من 50 جنديا ومدنيا أفغانيا في هجوم نفذوه على مسجد ومطعم داخل قاعدة عسكرية أفغانية".

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية جون توماس للصحفيين "ان الهجوم كان على ما يبدو ضد مسجد ومطعم حيث كانت هناك قوات حكومية افغانية وربما مدنيين افغان يعملون فى القاعدة".

‫شوف تيفي

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