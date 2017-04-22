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وفد من شرطة فلوريدا ومسؤول بالسفارة الأمريكية في ضيافة أمن تزنيت

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 07:33 وفد من شرطة فلوريدا ومسؤول بالسفارة الأمريكية في ضيافة أمن تزنيت | بوليتيك
وفد من شرطة فلوريدا ومسؤول بالسفارة الأمريكية في ضيافة أمن تزنيت
حل وفد أمني رفيع المستوى يضم خبراء ومستشارين يمثلون شرطة ميامي بفلوريدا الأمريكية في ضيافة المنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، في زيارة عمل رسمية تندرج في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من برنامج

شوف تيفي

حل وفد أمني رفيع المستوى يضم خبراء ومستشارين يمثلون شرطة ميامي بفلوريدا الأمريكية في ضيافة المنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، في زيارة عمل رسمية تندرج في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الدولي في المجال الأمني بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال التحسيس في الوسط المدرسي.

وزار الوفد الأمني الأمريكي، الذي كان مرفوقا بمسؤول بالسفارة الامريكية بالرباط، الثانوية التأهيلية “أرگان” لحضور عرض تحسيسي حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، ألقاه ضابط مسؤول عن الخلية المحلية للتحسيس بالوسط المدرسي بالمنطقة الإقليمية لتزنيت.

وخلال هذا اللقاء التحسيسي وقف الوفد المذكور على التجربة المغربية في هذا المجال، كما شكلت لهم المناسبة فرصة لتقييم هذه التجربة ومدى تمكن الأطر الأمنية المغربية من تقنيات التواصل الديداكتيكية وسرعة تجاوبهم واستيعابهم للطرق والمناهج الحديثة التي تلقوها في الدورات التكوينية التي استفادوا منها، مؤخرا، بالولايات المتحدة الامريكية.

هذا، وعبر الوفد الأمريكي عن ابتهاجه بالترحيب الذي تلقاه سواء من طرف المؤسسة الأمنية وكذا من قبل الأطر التربوية وتلامذة المؤسسة التعليمية المذكورة؛ كما استحسنوا المستوى الجيد الذي أضحت تتوفر عليه الشرطة المغربية في مجال حماية محيط المؤسسات التعليمية وفي ميدان التحسيس في الوسط المدرسي.


‫شوف تيفي

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المؤسسات التعليمية الوسط المدرسي الشرطة المغربية فلوريداشوف تيفي

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