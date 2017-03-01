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عاجل:الكويت تعلن وفاة أميرها و تعلن الحداد

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 00:39 عاجل:الكويت تعلن وفاة أميرها و تعلن الحداد | بوليتيك
عاجل:الكويت تعلن وفاة أميرها و تعلن الحداد
أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت الخامس عشر فجر الجمعة - السبت عن عمر يناهز 87 عاماً.

شوف تيفي:وكالات

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت الخامس عشر فجر الجمعة - السبت عن عمر يناهز 87 عاماً.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2017 عن عمر يناهز 87 عاما”.

وأشار البيان إلى أن دولة الكويت تعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غداً السبت .

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (16 يونيو 1929)، أمير دولة الكويت الخامس عشر. تولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 وذلك بعد قيام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، وتزكية مجلس الوزراء له بعد نقل السلطات الأميرية إليه، ومبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع له في جلسته الخاصة المنعقدة في 29 يناير 2006 .

وهو الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر من زوجته منيرة عثمان السعيد العيار.

 

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