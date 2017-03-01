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سخط عارم على ''الحاقد'' بعد حرق جواز سفره المغربي

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 23:54 سخط عارم على الحاقد بعد حرق جواز سفره المغربي | حوادث و حقوق
سخط عارم على ''الحاقد'' بعد حرق جواز سفره المغربي
لم يتبق لمغني الراب المغربي معاد بلغوات الملقب ب''الحاقد'' من حيلة للإساءة للمملكة ورموزها، سوى حرق جواز سفره في مقطع مصور له، أمام دهشة متتبعيه الذين استهجنوا هذا السلوك الصادر عن شخص يقدم نفسه رغما

شوف تيفي

لم يتبق لمغني الراب المغربي معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد" من حيلة للإساءة للمملكة ورموزها، سوى حرق جواز سفره في مقطع مصور له، أمام دهشة متتبعيه الذين استهجنوا هذا السلوك الصادر عن شخص يقدم نفسه رغما عن الكثيرين أنه "فنان الشعب".

"الحاقد" الذي استنفذ جميع حيله، أقدم على هذا السلوك المدان، بايعاز من بعض أعداء المغرب الأجانب ببلجيكا التي قرر أن يرحل إليها، بعد خفوت نجم حركة 20 فبراير الذي كان من أبرز من ركب عليها بمدينة الدار البيضاء منذ انطلاقها سنة 2011.

ورغم أن صراخه الغنائي لم يلق صدى شعبيا، إلا ان"الحاقد" تحول من شبه فنان غير محبوب لدى الجمهور، الى شخص غير مرغوب فيه أصلا من لدن شريحة واسعة من المغاربة ، حين قرر ممارسة أفعال صبيانية بعيدة كل البعد عن الفن الهادف، خدمة لأجندة خارجية، وأفراد كانوا سببا وراء رحيله من المغرب نحو بلجيكا التي اختار منها أن يسيء للمغرب والمغاربة، عبر إقدامه على إحراق جواز سفره في ما يسميه " أغنية" حتى يلفت إليه الأنظار من جديد .

ماذا استفاد جمهور ومحبيه ومتتبعيه من هذا السلوك؟ ولماذا كل هذا الحقد الذي يكنه " الحاقد" لبلده. أسئلة وغيرها تتناثر عليه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من قبل متتبعيه، الذين اعتبروا سلوكه "غير سوي"، مطالبينه بالاعتذار، وهي استفسارات يتهرب الحاقد من التجاوب معها، لانه يعلم قبل غيره أن ما أقدم عليه لا يمت بالفن ولا بقيمه بصلة، بل هي مجرد حركة طائشة من شبه فنان ظل معزولا منذ قدومه لبلجيكا ولم يجد تحت ضغط من استوردوه سوى تمزيق وثيقة دستورية ستكلفه غاليا اجتماعيا، سياسيا وقانونيا..الحاصول" اللي فطر مع البراهش يصبح فاطر

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغرب الحاقد الفيسبوك معاد بلغوات بلجيكا

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