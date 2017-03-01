عاجل:بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و كوبا..هذا ما أمر به الملك محمد السادس ﻿

مباشرة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و كوبا،أعطى الملك محمد السادس، .

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مباشرة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و كوبا،أعطى الملك محمد السادس، .

تعليماته بفتح سفارة للمملكة المغربية في هافانا قريبا.

و أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، أنه تنفيذاوللتعليمات الملكية أعادت المملكة المغربية، اليوم، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا.

وأضاف البلاغ أنه تم، بهذا الخصوص، توقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يهم، على الخصوص، إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.