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قادة ''البوليساريو'' شداتهم الخلعة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 23:28 قادة البوليساريو شداتهم الخلعة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا | بوليتيك
قادة ''البوليساريو'' شداتهم الخلعة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا
يبدو أن إعلان عودة العلاقات المغربية الكوبية، إستأثر باهتمام المسؤولين على مايسمى ''بوكالة أنباء الصحراء'' التابعة للبوليساريو مباشرة بعد شيوع خبر نجاح الدبلوماسية المغربية في إعادة علاقاتها

شوف تيفي

يبدو أن إعلان عودة العلاقات المغربية الكوبية، إستأثر باهتمام المسؤولين على مايسمى "بوكالة أنباء الصحراء" التابعة للبوليساريو مباشرة بعد شيوع خبر نجاح الدبلوماسية المغربية في إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع هافانا بتعليمات ملكية بعد 37 سنة من القطيعة.

وقامت الوكالة المزعومة بنشر قصاصة تهاجم فيها المغرب، وتحمله مسؤولية فشل إجتماع الشراكة بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الذي كان مقررا أن تحتضنه العاصمة السنغالية دكار في الشهر المنصرم ، حيث أصبح قادة البوليساريو يقرؤون نوايا المغرب منذ إعلان عودته للمنظمة الإفريقية.

ويأتي لجوء قادة البوليساريو إلى قراءة نوايا المغرب، تزامنا وتوقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للملكة المغربية وجمهورية كوبا لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يهم، على الخصوص، إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

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