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عاجل: الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند..هذا مضمونها

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 23:25 عاجل: الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند..هذا مضمونها | بوليتيك
عاجل: الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند..هذا مضمونها
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفرادا من الشرطة الفرنسية في شارع الشانزيليزيه بباريس.

شوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفرادا من الشرطة الفرنسية في شارع الشانزيليزيه بباريس.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس هولاند، ومن خلاله لأسرة الضحية المتوفاة، عن أحر تعازيه ومتمنياته الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف الملك "كما أعرب لكم، باسمي الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن إدانتنا القوية لهذا العمل الإرهابي الدنيء، مؤكدين لكم تضامننا المطلق مع الشعب الفرنسي ودعمنا الراسخ في هذه المحنة".

وقال الملك "إن المملكة المغربية تجدد التأكيد، بهذه المناسبة، انخراطها الكامل في التصدي الدولي للإرهاب الذي يهدد الحق المقدس في الحياة، وينال من القيم الإنسانية الكونية

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب هولاند رسالة الملك محمد السادس الإرهاب

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