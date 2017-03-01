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عاجل :حادثة سير خطيرة تودي بحياة 20 طفلا وهاشنو وقع بعد اصطدام شاحنة و حافلة مدرسية

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 23:21 عاجل :حادثة سير خطيرة تودي بحياة 20 طفلا وهاشنو وقع بعد اصطدام شاحنة و حافلة مدرسية | حوادث و حقوق
عاجل :حادثة سير خطيرة تودي بحياة 20 طفلا وهاشنو وقع بعد اصطدام شاحنة و حافلة مدرسية
-لقي عشرون طفلا مصرعهم بجنوب إفريقيا في حادثة اصطدام اليوم الجمعة بين شاحنة وحافلة مدرسية.

شوف تيفي:

-لقي عشرون طفلا مصرعهم بجنوب إفريقيا في حادثة اصطدام اليوم الجمعة بين شاحنة وحافلة مدرسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الحادثة التي وقعت في ولاية مبومالانجا شمال العاصمة بريتوريا أدت إلى اندلاع حريق بالحافلة وعلى متنها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات ما خلف مصرع 20 منهم.

وقدم وزير المواصلات جو ماسوانغانيي تعازيه لذوي الضحايا فيما فتحت القوى الأمنية بالبلاد تحقيقا حول هذا الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي وقعت في جنوب إفريقيا خلال عيد الفصح من الأسبوع الماضي أدت إلى مصرع 235 شخصا

‫شوف تيفي

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