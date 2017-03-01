بالفيديو.. بن كيران...لهذا السبب تم تعيين محمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية ﻿

صرح عبد الإله بن كيران أمام فريقي حزبه بالبرلمان خلال لقاء تواصلي كان يوم الخميس 13 أبريل 2017، أن حزب العدالة والتنمية مسؤول عن كل ما رافق تشكيل الحكومة وما بعدها، لأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

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صرح عبد الإله بن كيران أمام فريقي حزبه بالبرلمان خلال لقاء تواصلي كان يوم الخميس 13 أبريل 2017، أن حزب العدالة والتنمية مسؤول عن كل ما رافق تشكيل الحكومة وما بعدها، لأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ينتمي للحزب رغم أن الإنسجام بينه وبين العثماني تمر من وضعية صعبة.



وتساءل بن كيران في ذات اللقاء التواصلي الذي إحتضنه المقر المركزي للحزب، عن تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، وعن السرعة التي يرغب بها حصاد حسم "القضية لفائدة مجموعة من أساتذة الفلسفة ضد أساتذة التربية الإسلامية".



وطالب بن كيران من الحضور تفسير سرعة حصاد، مؤكدا أن "ماوقع مع أساتذة التربية الإسلامية لاعلاقة له كرئيس للحكومة أو حزب العدالة والتنمية بالموضوع"، موضحا أن ماوقع بمادة التربية الإسلامية، قام به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية...".