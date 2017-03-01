رسميا.. بن كيران..يعلن رحيله عن زعامة الحزب ويكشف عن خليفته المقبل في منصب الأمين العام لحزب ''البيجيدي '' ﻿

أعلن عبد الإله بن كيران من خلال الكلمة التي ألقاها أمام فريق حزبه بالبرلمان، أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني هو المرشح مبدئيا لخلافته بعد شهور كأمين عام لحزب العدالة والتنمية.

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أعلن عبد الإله بن كيران من خلال الكلمة التي ألقاها أمام فريق حزبه بالبرلمان، أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني هو المرشح مبدئيا لخلافته بعد شهور كأمين عام لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف بن كيران أمام فريقي الحزب بمجلس النواب والمستشارين، أن الذي سيخلفه في الدفاع عن مواقف الحزب هم "برلمانيي الحزب"، داعيا البرلمانيين إلى مساندة حكومة سعد الدين العثماني، لكن وفق رؤية الحزب ومبادئه.

وقال بن كيران أن واقعة يوم 15 مارس الذي أعلن فيه عن إعفائه من رئاسة الحكومة مخطط له منذ مدة طويلة، داعيا برلمانيي حزبه إلى تجاوز هذه المرحلة واليقظة والتفكير في مستقبل الحزب والمغرب.