 المغرب يُعرب عن أسفه للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري ويشجب التصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية اتجاههم ﻿
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المغرب يُعرب عن أسفه للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري ويشجب التصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية اتجاههم

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 21:18 المغرب يُعرب عن أسفه للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري ويشجب التصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية اتجاههم | بوليتيك
المغرب يُعرب عن أسفه للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري ويشجب التصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية اتجاههم
أعربت السلطات المغربية عن أسفها للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري، والظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية، وعن شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات

شوف تيفي:

أعربت السلطات المغربية عن أسفها للوضعية المزرية للمهاجرين السوريين بالتراب الجزائري، والظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية، وعن شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن "السلطات المغربية تعرب عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين والظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية، وشجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة".

وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية سجلت ، مؤخرا، محاصرة السلطات الجزائرية ل55 من المواطنين السوريين بالتراب الجزائري على مستوى الحدود المغربية-الجزائرية القريبة من مدينة فجيج، بعدما س مح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة الحدودية عبر التراب الجزائري على شكل أفواج منذ ليلة 17 أبريل 2017.

وأشار المصدر نفسه إلى أن " السلطات المغربية تعبر عن استغرابها لعدم مراعاة السلطات الجزائرية لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو التراب المغربي، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة المغربية".

وأكدت الوزارة أن "ب لوغ هؤلاء المهاجرين لهذه المنطقة الحدودية رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها عبر التراب الجزائري ورغم إكراهات الظروف المناخية الصعبة ما كان ليتم دون تلقيهم لمساعدة ودعم من قبل السلطات الجزائرية".

وذكر البلاغ بأنها " ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الجزائرية إلى محاولة ترحيل مهاجرين صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة".

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