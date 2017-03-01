عاجل: زلزال يهز تــــــركيا ﻿

ضربت هزة أرضية بقوة 4,9 درجات على مقياس ريشتر الدولي المفتوح، اليوم الجمعة، ولاية مانيسا غرب تركيا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

شوف تيفي:

ضربت هزة أرضية بقوة 4,9 درجات على مقياس ريشتر الدولي المفتوح، اليوم الجمعة، ولاية مانيسا غرب تركيا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن مركز هذه الهزة وقع في قضاء سلاندي بولاية مانيسا، على عمق 8،81 كيلومتر تحت الأرض.

ولم تعلن السلطات التركية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي طالت المنطقة جراء الهزة الأرضية.