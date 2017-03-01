طارق الدرهم يكشف حقائق صادمة عن شقيقه الأصغر حمزة ''ولد الفشوش'' ...هاعلاش خويا دار داكشي ﻿

حمل طارق الدرهم الأخ الأكبر لحمزة الدرهم المعتقل بسجن الزاكي على خلفية مابات يعرف بواقعة ''ولد الفشوش''، أن عمه الأكبر وعمدة طنجة السابق قام باستغلال مرض أبيهم عبر تغيير الشركة من مجهولة الإسم إلى

شوف تيفي



حمل طارق الدرهم الأخ الأكبر لحمزة الدرهم المعتقل بسجن الزاكي على خلفية مابات يعرف بواقعة "ولد الفشوش"، أن عمه الأكبر وعمدة طنجة السابق قام باستغلال مرض أبيهم عبر تغيير الشركة من مجهولة الإسم إلى شركة بمسؤوليات محددة، لهدف واحد هو حرمانهم من ثروة أبيهم بسهولة، وهو مادفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.



وأضاف طارق أن أخوه حمزة تأثر كثيرا بالمشاكل العائلية التي أعقبت وفاة والدهما، خاصة أنه رفع دعوى قضائية بالمحكمة لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد تغيير عمهم لشركة أبيهم من شركة مجهولة الإسم إلى شركة بمسؤوليات محددة، لكن طول مدة التقاضي فرضت عليه الحصول على حوالي ملياري سنتيم وترك الموضوع نهائيا .



وتابع طارق في حديث "لشوف تيفي" أن العائلة بأغلب مكوناتها تعرضت لرجة قوية مست جميع أفراد عائلة "الدرهم" وليس فقط حمزة، لكن الأخير لصغر سنه تأثر نفسيا بالموضوع خاصة أنه كان يتابع دراسته بفرنسا، حيث أن المشاكل العائلية التي نتج عنها صراع مرير وصل للقضاء، هو الذي دفع بحمزة لإرتكاب تلك الحماقة التي قام بها وهو فاقد للوعي على حد قوله.



وأنهى طارق حديثه مع "شوف تيفي" بالقول "إن أخي حمزة لازال صغير السن و كانت المشاكل العائلية الناتجة عن تماطل عمي من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بحمزة إلى أخذ نصيبه من إرث أبي في الشركة دون انتظار مساطر التقاضي الطويلة بعد معاناة نفسية كبيرة مما دفعه إلى اللجوء إلى معاقرة الخمر للهروب من المشاكل والضغوط النفسية الرهيبة التي تعرض لها بعد وفاة الوالد وهو ما أسقطه في المحظور والدليل هوتسريب مقاطع فيديو وهو في حالة غير عادية من طرف صديق له".