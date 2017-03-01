سعد الدين العثماني يلجأ إلى الضرائب لإنقاذ ''برنامجه الحكومي'' ﻿

كشف مصدر مطلع أن العديد من المستثمرين والمقاولين عبروا عن تخوفهم من السياسة الجبائية التي سيلجأ إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد تصريحه أمام البرلمانيين خلال تقديم ''البرنامج الحكومي''

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كشف مصدر مطلع أن العديد من المستثمرين والمقاولين عبروا عن تخوفهم من السياسة الجبائية التي سيلجأ إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد تصريحه أمام البرلمانيين خلال تقديم "البرنامج الحكومي" بعزمه توسيع الوعاء الضريبي.



وحسب ذات المصدر، فقد صرح سعد الدين العثماني بالقول أنه "سيعمل على تحسين المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي والتهريب"، وهو ما يعتبر تصريحا غير مشجع للمستثمرين خاصة كلمة "توسيع الوعاء الضريبي".



وأفاد ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني لم يكن موفقا حين أعلن عن عزمه إخراج رزمة جديدة من الضرائب لكن دون تحديدها أو المجالات التي سيطبق عليها الضرائب التي تعهد بتوسعتها.



هذا، وسبق لرئيس الحكومة كذلك أن صرح يوم الأربعاء الماضي، أنه سيواصل إصلاحات الحكومة السابقة في صندوق المقاصة.