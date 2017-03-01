مثير وبالفيديو.. قناة جزائرية تتهم الرابور المغربي '' Dizzy DROS '' بسرقة أغنيته الشهيرة فوق الشواية ﻿

"شوف تيفي"
أثارت قناة جزائرية سخرية المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها للرابور المغربي " Dizzy DROS" بسرقة ألحان أغنيته المشهورة "فوق الشواية" من الفنان الفرنسي "دافيطا كيطا".
وعبر المغاربة عن سخريتهم من القناة الجزائرية "الشروق" ومن مقدمة النشرة الإخبارية، في حين اختار آخرون الدفاع عن " Dizzy DROS" مؤكدين أن أغنية هذا الأخير وألحانها قد تتشابه في بعض المقاطع مع ألحان الفرنسي "دافي كيطا" لكن اتهامه بالسرقة أم غير مقبول.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي المذكور، تعرف عليه المغاربة من خلال أغنية "فوق الشواية"، وأيضا بعد ظهوره في أحد البرامج الترفيهية بقناة "دوزيم".
للمعلومة فقط يا قناة #الشروق الجزائرية . ههههه اولا وقبل كل شيء غالطين فاسم المغني الاصلي . ماشي دافيد ڭيطا وانما مغني الراب '' المغربي '' فرينش مونتانا ، وثانيا دافيد غيطا مغربي الاصل . وثالتا #ديزي_دروس لم يسرق الاغنية بل قام فقط بعمل '' كوفر '' يا عباد الله . اش هاد الجهل
رابط مختصر للمحتوى :
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.