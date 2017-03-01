 مثير وبالفيديو.. قناة جزائرية تتهم الرابور المغربي '' Dizzy DROS '' بسرقة أغنيته الشهيرة فوق الشواية ﻿
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مثير وبالفيديو.. قناة جزائرية تتهم الرابور المغربي '' Dizzy DROS '' بسرقة أغنيته الشهيرة فوق الشواية

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 20:20 مثير وبالفيديو.. قناة جزائرية تتهم الرابور المغربي Dizzy DROS بسرقة أغنيته الشهيرة فوق الشواية | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو.. قناة جزائرية تتهم الرابور المغربي '' Dizzy DROS '' بسرقة أغنيته الشهيرة فوق الشواية
أثارت قناة جزائرية سخرية المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها للرابور المغربي '' Dizzy DROS'' بسرقة ألحان أغنيته المشهورة ''فوق الشواية'' من الفنان الفرنسي ''دافيطا كيطا''.

"شوف تيفي"

أثارت قناة جزائرية سخرية المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها للرابور المغربي " Dizzy DROS" بسرقة ألحان أغنيته المشهورة "فوق الشواية" من الفنان الفرنسي "دافيطا كيطا".

وعبر المغاربة عن سخريتهم من القناة الجزائرية "الشروق" ومن مقدمة النشرة الإخبارية، في حين اختار آخرون الدفاع عن " Dizzy DROS" مؤكدين أن أغنية هذا الأخير وألحانها قد تتشابه في بعض المقاطع مع ألحان الفرنسي "دافي كيطا" لكن اتهامه بالسرقة أم غير مقبول.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي المذكور، تعرف عليه المغاربة من خلال أغنية "فوق الشواية"، وأيضا بعد ظهوره في أحد البرامج الترفيهية بقناة "دوزيم".

 

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