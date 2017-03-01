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عاجل:ولد لفشوش يقضي أول ليلة بسجن الزاكي بسلا

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 19:09 عاجل:ولد لفشوش يقضي أول ليلة بسجن الزاكي بسلا | حوادث و حقوق
عاجل:ولد لفشوش يقضي أول ليلة بسجن الزاكي بسلا
في جديد قضية ولد لفشوش، علمت ''شوف تيفي'' اليوم أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط،قرر اليوم الجمعة إحالة حمزة الدرهم ولد لفشوش و الموقوفين الأربعة إلى السجن المحلي الزاكي بسلا رهن الاعتقال....

شوف تيفي:

في جديد قضية ولد لفشوش، علمت "شوف تيفي" اليوم أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط،قرر اليوم الجمعة إحالة حمزة الدرهم ولد لفشوش و الموقوفين الأربعة إلى السجن المحلي الزاكي بسلا رهن الاعتقال....

وجرى اليوم الجمعة ، تقديم خمسة أشخاص أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من بينهم حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش و شقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث الذي تسبب فيه حمزة، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

و يتابع الموقوفون، بتهمة التزوير، حيث يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حمزة الدرهم ولد لفشوش

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