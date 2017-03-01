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سيارة تسير بسرعة جنونية ترسل طفلا إلى المستعجلات في حالة جد خطيرة بالبيضاء

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 19:02 سيارة تسير بسرعة جنونية ترسل طفلا إلى المستعجلات في حالة جد خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
سيارة تسير بسرعة جنونية ترسل طفلا إلى المستعجلات في حالة جد خطيرة بالبيضاء
شهد شارع 10 مارس بالبيضاء اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة خفيفة تسير بسرعة جنونية طفلا بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

شهد شارع 10 مارس بالبيضاء اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة خفيفة تسير بسرعة جنونية طفلا بطريقة مروعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل البالغ من العمر 14 سنة، كان يحاول تجاوز الشارع قبل أن تدهسه السيارة، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في مناطق مختلفة من جسده.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الطفل المصاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف السائق نظرا لعدم توفره على بعض الأوراق الخاصة بالسيارة التي تم نقلها إلى المحجز.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة الإسعاف سيارة خفيفة الشارع البيضاء

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