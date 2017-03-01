الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب ﻿

كشف مصدر خاص أن القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية، jبدآن مناورات عسكرية، بمختلف مناطق المغرب تحت مسمى '' الأسد الإفريقي17''.

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كشف مصدر خاص أن القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية، jبدآن مناورات عسكرية، بمختلف مناطق المغرب تحت مسمى '' الأسد الإفريقي17''.

ويشارك في هذه المناورات، بحسب نفس المصدر، ما يقرب عن 1300 فردا من جيش الولايات المتحدة، كندا٬ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، مالي، موريتانيا، السنغال، إسبانيا وتونس، الذين توجهوا إلى مناطق مختلفة من المملكة المغربية للمشاركة في مناورات ''الأسد الأفريقي 17.''

وقال الكومودور ليونارد "ليني" ليون من فرقة العمل المشتركة للأسد الأفريقي في تصريح له، '' نحن متحمسون لإجراء التدريب مع شركائنا المغاربة، يمكننا الأسد الأفريقي من تعزيز قدراتنا العملية في بيئة تبقى سمحة، مع أنها غير مألوفة''.

وتتم مناورات '' الأسد الإفريقي'' بقيادة قوات المارينز بأوروبا وأفريقيا وبرعاية قيادة الولايات المتحدة بأفريقيا، بدعم من قوات المارينز بالولايات المتحدة، الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية والقوات الجوية الامريكية وحرس الجو الوطني بولايتي يوتا وكنتاكي. كما يتلقى التدريب الدعم من سفارة الولايات المتحدة ومكتب التعاون الأمني في الرباط ومكتب ملحق الدفاع.

وأضاف الكومودور ليني : "يمنح هذا التدريب لأعضاء قواتنا تجربة العمليات المشتركة والمجتمعة، لدعم التعاون الاقليمى مع الدول الإفريقية والشركاء الأمنيين من دول متعددة".

ومن المرتقب أن تنتهي التمرينات يوم 28 أبريل الجاري، مع عودة جميع القوات الأمريكية إلى قواعدها عند ختام المناورات.