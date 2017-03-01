 الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الجيش المغربي و المارينز يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب | بوليتيك

الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب

عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم راسو للبوليس واخا يدخل للحبس ..‎ | مجتمع

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: "ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم

وزارة الداخلية: تنظيم الدولة الاسلامية كان يُخطط لضرب منشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات ذات نظام تفجير عن بعد | حوادث و حقوق

وزارة الداخلية: ''تنظيم الدولة الاسلامية'' كان يُخطط لضرب منشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات

هكذا تُدعم الحكومة المواطنـــــين | كاريكاتير شوف تيفي

هكذا تُدعم الحكومة المواطنـــــين

معطيات حصرية و جديدة حول قضية مرداس..شوفو أشنو دارت أرملة مرداس بعد مقتل زوجها بالفلوس لي كانت عندو فـالكوفر فور ديال الفيلا | حوادث و حقوق

معطيات حصرية و جديدة حول قضية مرداس..شوفو أشنو دارت أرملة مرداس بعد مقتل زوجها بالفلوس لي كانت عندو

المغرب والصين يؤكدان عزمهما على تكريس مضامين الاتفاقيات المبرمة بعد الزيارة الملكية الرسمية إلى بكين السنة الماضية | بوليتيك

المغرب والصين يؤكدان عزمهما على تكريس مضامين الاتفاقيات المبرمة بعد الزيارة الملكية الرسمية إلى

وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة | بوليتيك

وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة

مصيبة هاذي: مرة أخرى شارجور يتسبب في حريق مهول بتافراوت+فيديو | حوادث و حقوق

مصيبة هاذي: مرة أخرى شارجور يتسبب في حريق مهول بتافراوت+فيديو

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 18:50 الجيش المغربي و المارينز يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب | بوليتيك
الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب
كشف مصدر خاص أن القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية، jبدآن مناورات عسكرية، بمختلف مناطق المغرب تحت مسمى '' الأسد الإفريقي17''.

شوف تيفي

كشف مصدر خاص أن القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأمريكية، jبدآن مناورات عسكرية، بمختلف مناطق المغرب تحت مسمى '' الأسد الإفريقي17''.

ويشارك في هذه المناورات، بحسب نفس المصدر، ما يقرب عن 1300 فردا من جيش الولايات المتحدة، كندا٬ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، مالي، موريتانيا، السنغال، إسبانيا وتونس، الذين توجهوا إلى مناطق مختلفة من المملكة المغربية للمشاركة في مناورات ''الأسد الأفريقي 17.''

وقال الكومودور ليونارد "ليني" ليون من فرقة العمل المشتركة للأسد الأفريقي في تصريح له، '' نحن متحمسون لإجراء التدريب مع شركائنا المغاربة، يمكننا الأسد الأفريقي من تعزيز قدراتنا العملية في بيئة تبقى سمحة، مع أنها غير مألوفة''.

وتتم مناورات '' الأسد الإفريقي'' بقيادة قوات المارينز بأوروبا وأفريقيا وبرعاية قيادة الولايات المتحدة بأفريقيا، بدعم من قوات المارينز بالولايات المتحدة، الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية والقوات الجوية الامريكية وحرس الجو الوطني بولايتي يوتا وكنتاكي. كما يتلقى التدريب الدعم من سفارة الولايات المتحدة ومكتب التعاون الأمني في الرباط ومكتب ملحق الدفاع.

وأضاف الكومودور ليني : "يمنح هذا التدريب لأعضاء قواتنا تجربة العمليات المشتركة والمجتمعة، لدعم التعاون الاقليمى مع الدول الإفريقية والشركاء الأمنيين من دول متعددة".

ومن المرتقب أن تنتهي التمرينات يوم 28 أبريل الجاري، مع عودة جميع القوات الأمريكية إلى قواعدها عند ختام المناورات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجيش المغربي المارينز القوات المسلحة الملكية مناورات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المغرب والصين يؤكدان عزمهما على تكريس مضامين الاتفاقيات المبرمة بعد الزيارة الملكية الرسمية إلى بكين السنة الماضية | بوليتيك

المغرب والصين يؤكدان عزمهما على تكريس مضامين الاتفاقيات المبرمة بعد الزيارة الملكية الرسمية إلى بكين السنة الماضية

وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة | بوليتيك

وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة

صورة جديدة لـ أميرة الملك محمد السادس الصغيرة بأمريكا رفقة والدتها تُشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة لـ '' أميرة '' الملك محمد السادس الصغيرة بأمريكا رفقة والدتها تُشعل الفايسبوك

الناشط أعمراشن يفجر المستور...نايضة بين نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحسيمة | بوليتيك

الناشط أعمراشن يفجر المستور...نايضة بين نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر..أول ظهور لوالدة اللاعب الدولي أيت العريف الهارب إلى الإمارات بسبب الشيكات..ولدي منين عرفني مريضة بالسرطان قرر يدخل لبلادو ويسلم راسو | بــووز
منذ 1 دقيقة

جد مؤثر..أول ظهور لوالدة اللاعب الدولي أيت العريف الهارب إلى الإمارات بسبب الشيكات..ولدي منين عرفني مريضة بالسرطان قرر يدخل لبلادو ويسلم راسو

فيديو حصري.. مراكشيات يكشفن سر سياقتهن للدرجات النارية | بــووز

فيديو حصري.. مراكشيات يكشفن سر سياقتهن للدرجات النارية

فيديو حصري.. مراكشيات يكشفن سر سياقتهن للدرجات النارية | بــووز

فيديو حصري.. مراكشيات يكشفن سر سياقتهن للدرجات النارية

حوايج البال..إقبال كبير و جودة أوروبية..معلومات حصرية..هامنين كايجيو الكوليات و فين كايتباعو | بــووز

حوايج البال..إقبال كبير و جودة أوروبية..معلومات حصرية..هامنين كايجيو الكوليات و فين كايتباعو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الجيش المغربي و المارينز يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الجيش المغربي و'' المارينز'' يبدآن مناورات عسكرية مشتركة بمختلف مناطق المغرب

عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم راسو للبوليس واخا يدخل للحبس ..‎ | مجتمع

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: "ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم

وزارة الداخلية: تنظيم الدولة الاسلامية كان يُخطط لضرب منشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات ذات نظام تفجير عن بعد | حوادث و حقوق

وزارة الداخلية: ''تنظيم الدولة الاسلامية'' كان يُخطط لضرب منشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.