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عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 18:46 عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل.. شاب يعاني خللا عقليا هدد بقتل والدته بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا بحي أناسي بالبيضاء، هدد اليوم الجمعة بقتل والدته داخل منزل الأسرة وهو في حالة هيستيرية.

"شوف تيفي''

علمت "شوف تيفي" أن شابا بحي أناسي بالبيضاء، هدد اليوم الجمعة بقتل والدته داخل منزل الأسرة وهو في حالة هيستيرية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مجموعة من المواطنين وأمام الخوف والهلع الشديد الذي انتابهم بسبب صراخ الشاب البالغ من العمر 22 سنة، أبلغوا المصالح الأمينة التي حلت بعين المكان وأنقذت الأم واعتقلت الشاب.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبعد وقوفها على الحالة النفسية والعقلية للشاب أطلقت سراحه، حيث غادر الدائرة الأمينة بعد أن عاد لصوابه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي أناسي حالة هستيرية المصالح الأمنية الهلع الحالة النفسية

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