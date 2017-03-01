حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: "ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم راسو للبوليس واخا يدخل للحبس ..‎ ﻿

''ولدي مسكين ملي عرفني مريضة بالسرطان قرر يدخل للبلاد وخا مهدد بالحبس..'' بهذه الجملة الحزينة شرعت والدة اللاعب الدولي السابق ايت العريف في سرد أحزان اسرتها جراء المشاكل المالية التي تورط فيها ابنها

شوف تيفي:محمد لحلو

"ولدي مسكين ملي عرفني مريضة بالسرطان قرر يدخل للبلاد وخا مهدد بالحبس.." بهذه الجملة الحزينة شرعت والدة اللاعب الدولي السابق ايت العريف في سرد أحزان اسرتها جراء المشاكل المالية التي تورط فيها ابنها بسبب الثقة الزائدة التي وضعها في أحد الاشخاص الجزائرين بمدينة الدار البيضاء سنة 2012

وقالت والدة ايت العريف: "راني مصابة بسرطان الثدي غير من كثرة البكاء ملي تنتفكر ولدي الهربان من بعد مكان نجم وكاع المغاربة فرحانين به".

وطالبت والدة اللاعب ايت العريف من المسؤولين المغاربة والجماهير الرياضية بالوقوف إلى جانبه في هذه المحنة التي تمر منها الأسرة باكملها".

وكشفت في تصريح حصري ل"شوف تيفي"، أن ابنها قرر العودة الى المغرب عبر مطار محمد الخامس حيث سيسلم نفسه للأمن على خلفية القضية المتابع فيها إصداره شيكات بدون رصيد".

ومن جهة ثانية، استعطف والد ايت العريف تجار الدار البيضاء الماسكين بشيكات ابنه بالتحلي بأخلاق المسلمين ومنحه فرصة من أجل ايجاد حل ودي يضمن الحد الأدني من تحقيق المكتسبات للجميع حيث قال "هذ التجار اشنو غادي يربحو في حالة دخل ولدي للحبس، نتمنى يعاونونا باش نلقاو شي حل يرضي الكل".

و سنوافيكم بعد لحظات بفيديو التصريح المؤثر..