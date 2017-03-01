وزارة الداخلية: ''تنظيم الدولة الاسلامية'' كان يُخطط لضرب منشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات ذات نظام تفجير عن بعد ﻿

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية، يومه الجمعة 21 أبريل 2017، من تفكيك خلية إرهابية، موالية لتنظيم ما يسمى بـ '' تنظيم

شوف تيفي

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية، يومه الجمعة 21 أبريل 2017، من تفكيك خلية إرهابية، موالية لتنظيم ما يسمى بـ '' تنظيم الدولة الإسلامية، مكونة من ثلاثة متطرفين ينشطون بمدينة تطوان.

وتفيد نفس المعلومات، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية توصلت به شوف تيفي، أن المشتبه فيهم كانوا بصدد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات متحكم فيها عن بعد وكذا اغتيال مسؤولين أمنيين، تنفيذا للأجندة الإرهابية لتنظيم ''داعش''.

كما أثبتت التحريات، وفق البلاغ ذاته، أن زعيم هذه الخلية الذي اكتسب مؤهلات عالية في مجال المتفجرات ذات نظام تفجير عن بعد بحكم تخصصه العلمي الجامعي، كان بمعية شركائه بصدد اقتناء المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وذكر المصدر أن هذه العملية قد أسفرت عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية يحتمل استعمالها في أنظمة التفجير عن بعد، من بينها لحام ومنبهات وأسلاك كهربائية وبطاريات ومولد كهربائي وأشرطة لاصقة وهواتف نقالة تم وصل إحداها بأسلاك كهربائية، بالإضافة إلى قارورة تحتوي على سائل مشبوه وأسلحة بيضاء وعصي.

هذا وسيتم إخضاع هذه المحجوزات للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة. كما سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

وذلك بلاغ وزارة الداخلية أن العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.