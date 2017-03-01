معطيات حصرية و جديدة حول قضية مرداس..شوفو أشنو دارت أرملة مرداس بعد مقتل زوجها بالفلوس لي كانت عندو فـ''الكوفر فور'' ديال الفيلا ﻿

فجر مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' حقائق جديدة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس،كاشفا عن الدليل القاطع الذي استندت بموجبه المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف للوصول إلى الحقيقة الكاملة بخصوص

"شوف تيفي": إسماعيل طيون

فجر مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" حقائق جديدة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس،كاشفا عن الدليل القاطع الذي استندت بموجبه المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف للوصول إلى الحقيقة الكاملة بخصوص الجريمة.

وحسب المصدر ذاته فإن الدليل القاطع الذي تم الاستناد عليه للكشف عن خيوط الجريمة، ما قامت به وفاء زوجة البرلماني المقتول، مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، حيث سحبت مبلغا ماليا من خزنة زوجها "الكوفر فور" المتواجد بفيلة كاليفورنيا، وسلمته لصديقتها "الشوافة" التي قامت بدورها بتسليمه للمتهم الرئيسي هشام مشتري.

وأكد ذات المصدر أن مشتري وفور حصوله من "الشوافة" على المبلغ المالي، سلمه لـ "حمزة مقبول"، حيث استغله هذا الأخير بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة للفرار والسفر لتركيا بدعوى الدراسة، مشيرا في الوقت ذاته أن وفاء ومشتري قاما بالتخطيط لسفر "حمزة" من أجل تلفيق التهمة لهذا الأخير في حال وصول الأجهزة الأمنية لحقيقة علاقتهما بالجريمة وما جرى ليلة الواقعة.