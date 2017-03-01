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وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 17:41 وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة | بوليتيك
وأخيرا..البرلمانية ماء العينين تكشف عن الملايين التي تتقاضاها من أموال الدولة
خرجت البرلمانية المثيرة للجدل آمنة ماء العينين، عن صمتها بعد النقاش الكبير الدائر حول التعويضات التي تتقاضاها عن مهامها المختلفة بين مستشارة جماعية بتزنيت ''التي إستقلت منها مؤخرا''، ونائبة لرئيس

شوف تيفي

خرجت البرلمانية المثيرة للجدل آمنة ماء العينين، عن صمتها بعد النقاش الكبير الدائر حول التعويضات التي تتقاضاها عن مهامها المختلفة بين مستشارة جماعية بتزنيت "التي إستقلت منها مؤخرا"، ونائبة لرئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلة لساكنة دائرة الحي الحسني بالدار البيضاء بمجلس النواب وعضوة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وكشفت البرلمانية التي طالبها عبد الإله بن كيران في لقاء بمقر الحزب مؤخرا بعدم "إزعاجه باش مايتقلقش"، عن التعويضات التي تحصلت عليها بالقول " التعويض النيابي الذي أتلقاه في حسابي هو بالضبط 30200 درهم، أحول منها للحزب و هيئات أخرى لن أذكرها هنا 10000 درهم بvirment permanant."

وتابعت البرلمانية إحصاء التعويضات الأخرى التي تتلقاها عبر تدوينة على حائطها بالفايسبوك بالقول" أنه بدأنا في تلقي تعويض نائب الرئيس في الجهة مقداره 15000درهم، أؤدي منها للحزب 20% و كنت من أوائل من بدؤوا التحويل للكتابة الجهوية، مبلغ كبير من الباقي أصرفه على التنقل بسيارتي الخاصة(لانني أعتبر السيارة الوسيلة الأكثر عملية و تحكما في الوقت) حيث لم أستفد يوما من أي تعويض على التنقل ولا استعمل سيارة الجهة ولو مرة واحدة رغم أن ذلك حق وامتياز مشروع لمن يستفيدون منه".

وأضافت البرلمانية في ذات التدوينة، "أنه بخصوص المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أعتبر عضويتي فيه نضالية مبدئية(و أبذل فيه قصارى جهدي)فإنني لا أتقاضى منه بصفة شخصية أي تعويض، بالإضافة إلى "المهمة الجديدة التي أسندت لي وهي نائب رئيس مجلس النواب قيل أنها تضيف تعويضا شهريا يصل الى 7000 درهم تؤدى منها 2000 درهم بتحويل شهري مباشر للفريق النيابي وفق ضوابط هذا الأخير في هذا المجال".

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التدوينة البرلمانية الفريق النيابي الضوابط ماء العينين شوف تيفي

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