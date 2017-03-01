مصيبة هاذي: مرة أخرى شارجور يتسبب في حريق مهول بتافراوت+فيديو ﻿

اندلع حريق مهول اليوم الجمعة بمحل تجاري متخصص في بيع المواد الغدائية، بمدينة تافراوت، بسبب انفجار شاحن هاتف مقلد ''شارجور شينوا''.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول اليوم الجمعة بمحل تجاري متخصص في بيع المواد الغدائية، بمدينة تافراوت، بسبب انفجار شاحن هاتف مقلد "شارجور شينوا".

وحسب مصادر من تافراوت فإن ألسنة النيران ونظرا لطبيعة المواد المتواجدة بالمحل التجاري، انتقلت للطوابق العليا، قبل أن تتدخل الوقاية المدينة التي تمكنت من إخمادها بصعوبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن الأسباب الحقيقة وراء اندلاع الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.