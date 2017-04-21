عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين طاكسي وسيارة شرطة ضواحي مكناس..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

شهدت الطريق المؤدية لسجن تولال ضواحي مكناس اليوم الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب اصطدام سيارة تابعة للشرطة وسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق المؤدية لسجن تولال ضواحي مكناس اليوم الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب اصطدام سيارة تابعة للشرطة وسيارة خفيفة.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الاصطدام القوي بين سيارة الأمن وسيارة الأجرة، خلف وفاة سيدة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالعاصمة الإسماعيلية، في حين قامت المصالح الأمنية بمعاينة مكان الحادث وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.