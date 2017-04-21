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صورة جديدة لـ '' أميرة '' الملك محمد السادس الصغيرة بأمريكا رفقة والدتها تُشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 17:19 صورة جديدة لـ أميرة الملك محمد السادس الصغيرة بأمريكا رفقة والدتها تُشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة جديدة لـ '' أميرة '' الملك محمد السادس الصغيرة بأمريكا رفقة والدتها تُشعل الفايسبوك
صورة جديدة تجمع بين الأميرتين للا سلمى وابنتها للا خديجة، نُشرت على صفحة '' الملك محمد السادس'' على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

شوف تيفي

صورة جديدة تجمع بين الأميرتين للا سلمى وابنتها للا خديجة، نُشرت على صفحة '' الملك محمد السادس'' على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

والتقطت هذه الصورة، حسب المشرف على الصفحة، رفقة مواطن مغربي يُدعى مهدي وظيف، عقب الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس رفقة أفراد من عائلته إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار مداومة الملك محمد السادس وعائلته على التقاط صور و'' سيلفيات'' مع مغاربة مقيمين بالولايات المتحدة بالتزامن مع الزيارة غير الرسمية التي يقوم بها الملك لهذا البلد.

وظهر الملك محمد السادس وهو سعيد باللقاء مع أبناء شعبه الذين التقطوا برفقته العديد من الصور التذكارية الجميلة والمعبرة والتي ستظل خالدة في أذهانهم.

جدير بالذكر إلى أن الملك محمد السادس، حل بميامي وسط الأسبوع الماضي، قادما إليها من كوبا التي قضى بها عطلة رفقة أسرته الصغيرة.

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شوف تيفي ميامي المغرب الملك محمد السادس سيلفي الولايات المتحدة الأمريكية

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