''شوف تيفي'' تكشف السر المحير...هاعلاش كان البرلماني المقتول مرداس يلبي جميع طلبات زوجته''الخائنة'' ويتفادى مواجهتها رغم اكتشاف غدرها ﻿

كشف متتبع للشأن السياسي بمنطقة سطات، حقائق مثيرة حول الدور الكبير الذي لعبته المعتقلة ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول ''عبد اللطيف مرداس'' في وصول الراحل إلى مجلس النواب كممثل لمنطقة إبن أحمد باسم حزب

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كشف متتبع للشأن السياسي بمنطقة سطات، حقائق مثيرة حول الدور الكبير الذي لعبته المعتقلة "وفاء" زوجة البرلماني المقتول "عبد اللطيف مرداس" في وصول الراحل إلى مجلس النواب كممثل لمنطقة إبن أحمد باسم حزب الإتحاد الدستوري.



وقال ذات المصدر، أن أكثر من 90 في المائة من الأصوات الإنتخابية التي يحصل عليها البرلماني الراحل "عبد اللطيف مرداس" في كل محطة إنتخابية، هي بفضل زوجته "الخائنة" وعائلتها، حيث أن غالبية ساكنة الدواوير و"قبيلة" "أولاد سعيد" بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، يمنحون أصواتهم لزوج المعتقلة "وفاء" في جميع المحطات الإنتخابية بما فيها الإقتراع البرلماني الأخير.



وحسب ذات المصدر، فالمتهمة بالمشاركة والتخطيط في قتل زوجها البرلماني، كانت تشرف شخصيا على الحملة الإنتخابية لزوجها في "قبيلة أولاد سعيد" الواقعة على النفوذ الترابي لإبن أحمد، لإعتبارات كثيرة أبرزها معرفتها بجميع العائلات الكبيرة منها والصغيرة بالمنطقة التي ولدت وترعرعت فيها، وتربطها علاقات ودية وعائلية مع ساكنتها خاصة سكان القرى والدواوير.



وأفاد ذات المصدر، أن الراحل "عبد اللطيف مرداس" كان يعتمد كثيرا على زوجته "وفاء" لضمان فوزه في الإنتخابات المحلية والتشريعية بإبن أحمد، وهو ما دفع بالراحل إلى تجنب أي صراع مع زوجته، بل كان يلبي جميع طلباتها المادية دون تردد، حيث أن "المعتقلة وفاء" هي التي كانت تقنع أفراد قبيلتها والدواوير المشكلة لإبن أحمد التصويت على الراحل "عبد اللطيف مرداس" لتمثيلهم في البرلمان أو محليا بالمجلس الإقليمي أو الجهوي.