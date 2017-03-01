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انفراد: هذا ما وقع لأرملة مرداس و عشيقها مشتري مع السجناء داخل سجن عكاشة..

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 16:20 انفراد: هذا ما وقع لأرملة مرداس و عشيقها مشتري مع السجناء داخل سجن عكاشة.. | حوادث و حقوق
انفراد: هذا ما وقع لأرملة مرداس و عشيقها مشتري مع السجناء داخل سجن عكاشة..
علمت ''شوف تيفي'' أنه تقرر وضع قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس و أرملة مرداس في زنازين جماعية مع المعتقلين سواء في جناح النساء أو الرجال مباشرة بعد مثولهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف

شوف تيفي:م غطاس

علمت "شوف تيفي" أنه تقرر وضع قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس و أرملة مرداس في زنازين جماعية مع المعتقلين سواء في جناح النساء أو الرجال مباشرة بعد مثولهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسات التحقيق.

و حسب مصادر خاصة قريبة من عائلة مشتري، فقد تقرر تحويل الزوجة القاتلة و عشيقها، إلى زنزانة رفقة سجناء الحق العام بالمؤسسة السجنية عكاشة بالإضافة إلى الوسيطة الثالثة في هذه القضية، و ابن أخت مشتري.

و كشفت ذات المصادر لشوف تيفي، أن المتورطين في هذه الجريمة تعرضوا للعتاب و السخرية و أصبحوا منبوذين من طرف السجناء الذين لم يتقبلوا هذه الجريمة التي اقترفوها و هزت الرأي العام المغربي.

جدي بالذكر أن مدينة الدار البيضاء كانت قد اهتزت شهر مارس الماضي على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس ارتكبتها في حقه زوجته و عشيقها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مرداس عكاشة زنزانة انفادية

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