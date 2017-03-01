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هذا ما أقدمت عليه وزارة بنعتيق بعد إحراق مهاجر مغربي نفسه ببلجيكا

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 15:45 هذا ما أقدمت عليه وزارة بنعتيق بعد إحراق مهاجر مغربي نفسه ببلجيكا | مجتمع
هذا ما أقدمت عليه وزارة بنعتيق بعد إحراق مهاجر مغربي نفسه ببلجيكا
أكدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنها بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأولية في قضية المواطن المغربي الذي أقدم

شوف تيفي: و.م.ع


أكدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنها بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأولية في قضية المواطن المغربي الذي أقدم على إحراق نفسه أمام قصر العدالة بكورتريك في بلجيكا.


وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 21 أبريل 2017، أنها في تواصل وتتبع دائم مع البعثة الدبلوماسية المغربية والمركز القنصلي للمملكة قصد التدخل لدى السلطات البلجيكية المختصة من أجل البحث في أسباب الحادث والعمل على '' صيانة وحماية حقوق ومصالح رعايا صاحب الجلالة بالخارج''.


وأشارت إلى أن أسباب الحادث ترجع إلى بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي مع مصالح مفتشية الشغل البلجيكية. مشيرا إلى أن الوزارة قد أخذت علما بحادث المواطن المغربي واتخذت إجراءاتها بتنسيق مع البعثة الدبلوماسية للمملكة والقنصل العام للمملكة بـ''أنفيرس''، الذي قام بزيارة إلى المستشفى الذي يتلقى فيه المواطن المغربي العلاجات الأولية، حيث يوجد الآن تحت العناية المركزة.

 

 

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شوف تيفي المغرب بلجيكا مواطن يحرق نفسه الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية

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