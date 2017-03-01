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العثور على رسالة تدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية بجوار جثة منفذ هجوم باريس

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 14:57 العثور على رسالة تدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية بجوار جثة منفذ هجوم باريس | دولي
العثور على رسالة تدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية بجوار جثة منفذ هجوم باريس
كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية اليوم الجمعة، أن مصدرا قضائيا، قال لها إن محققين عثروا على رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية بجوار جثة المسلح الذي قتل شرطيا في باريس أمس الخميس.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم الجمعة، أن مصدرا قضائيا، قال لها إن محققين عثروا على رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية بجوار جثة المسلح الذي قتل شرطيا في باريس أمس الخميس.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، قد أعلن ليلة أمس الخميس، تبنيه للهجوم المسلح على رجال شرطة بباريس، مؤكدا أن المدعو أبو يوسف البلجيكي هو منفذ الاعتداء الذي أسقط اثنين من رجال الشرطة.

 

 

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المغرب شوف تيفي رسالة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام رجال شرطة باريس مصدر قضائي

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