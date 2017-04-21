بالصور والفيديو.. غرق باخرة بميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا بسبب الرياح القوية ﻿

شهد ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، اليوم الجمعة، حركة غير عادية، اليوم الجمعة، عقب غرق باخرة كانت ترسو به، نتيجة الرياح القوية التي يعرفها مضيق جبل طارق منذ ليلة أمس الخميس.



"شوف تيفي"



شهد ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، اليوم الجمعة، حركة غير عادية، اليوم الجمعة، عقب غرق باخرة كانت ترسو به، نتيجة الرياح القوية التي يعرفها مضيق جبل طارق منذ ليلة أمس الخميس.

وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن هذا الغرق الجزئي للباخرة وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، وقد نشرت هذه الوسائل فيديو وصور توثق لحظة غرق الباخرة ومحاولات المتواجدين بعين المكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد المنطقة الفاصلة بين شرق إسبانيا وشمال المغرب تعرف اضطرابات جوية، ولهذا تقرر إيقاف الملاحة البحرية بين موانئ الجزيرة الخضراء وموانئ مدن شمال المغرب.