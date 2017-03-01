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مثير..شوفو شنو لقاو عند عسكري هربان من الجندية والشريك ديالو في سلا

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 14:21 مثير..شوفو شنو لقاو عند عسكري هربان من الجندية والشريك ديالو في سلا | حوادث و حقوق
مثير..شوفو شنو لقاو عند عسكري هربان من الجندية والشريك ديالو في سلا
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بشخص، يبلغ من العمر 30 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب أربع مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات، في حين أن مرافقه يشكل هو الآخر موضوع بحث من أجل قضية تتعلق بالفرار من الجندية .

وأضاف أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما مكنت من ضبط 3300 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 19 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية بهدف مكافحة ظاهرة ترويج الأقراص المهلوسة.

 

 

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية السيارة الجندية الأقراص المهلوسة

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