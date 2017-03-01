عاجل:بعد توقيفهم..ولد لفشوش و شقيقه و البوليس أمام العدالة و تهم ثقيلة تنتظرهم ﻿

في تطورات جديدة حول قضية ولد لفشوش، علمت'' شوف تيفي'' أنه يجري في هذه الأثناء ، تقديم خمسة أشخاص أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من بينهم حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش و شقيقه ومرافقهما،



شوف تيفي:



في تطورات جديدة حول قضية ولد لفشوش، علمت" شوف تيفي" أنه يجري في هذه الأثناء ، تقديم خمسة أشخاص أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من بينهم حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش و شقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث الذي تسبب فيه حمزة، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

و علمت "شوف تيفي" ، أنه من المحتمل أن يتابع الموقوفين، بتهمة التزوير، حيث يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.



ويتم تقديم جميع الأشخاص المُودعين رهن تدبير الحراسة النظرية أمام العدالة في هذه الأثناء، بعد الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





