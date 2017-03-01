مؤلم وبالفيديو.. هذا هو مصير الشاب الذي سقط من أعلى جبل بمنطقة أوريكا ضواحي مراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي سقط من أعلى جرف بمنطقة أوريكا ضواحي مراكش، فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي سقط من أعلى جرف بمنطقة أوريكا ضواحي مراكش، فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة سقوط الشاب من أعلى جرف بمنطقة أوريكا السياحية، حيث اصطدم في العديد من المرات بالصخور الحادة خلال محاولته النزول، ما تسبب في إصابته بجروح كانت كفيلة بإنهاء حياته.



