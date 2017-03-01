خطير..انقلاب رموك بسبب الرياح القوية بالطريق السيار طنجة- العرائش ﻿

شهدت الطريق السيار طنجة- العرائش على مستوى قنطرة تَهَدارت اليوم الجمعة، حادثا خطيرا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.



"شوف تيفي"



شهدت الطريق السيار طنجة- العرائش على مستوى قنطرة تَهَدارت اليوم الجمعة، حادثا خطيرا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك".



وحسب مصادر محلية طنجاوية فإن الشاحنة الكبيرة، انقلبت نتيجة الرياح القوية التي تعرفها مدن الشمال منذ ليلة أمس والتي خلفت خسائر مادية ببعض المحلات التجارية بمدينة طنجة.



تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أعلنت أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم عددا من مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم غد السبت، مشيرة إلى أن أمطارا رعدية محليا قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت بكل من ميدلت وخنيفرة وأزيلال وبني ملال والرشيدية وتنغير وبولمان وإفرات وفجيج وتاوريرت وجرادة وكرسيف، وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح عاصفية.



