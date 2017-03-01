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عاجل:نشرة إنذارية..أمطار رعدية قوية ورياح عاصفية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 12:46 عاجل:نشرة إنذارية..أمطار رعدية قوية ورياح عاصفية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
عاجل:نشرة إنذارية..أمطار رعدية قوية ورياح عاصفية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم عددا من مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم غد السبت.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم عددا من مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم غد السبت.

وذكرت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا رعدية محليا قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت بكل من ميدلت وخنيفرة وأزيلال وبني ملال والرشيدية وتنغير وبولمان وإفرات وفجيج وتاوريرت وجرادة وكرسيف، وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح عاصفية، حسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن رياحا قوية (تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80 كلم في الساعة) ستهب ابتداء من منتصف ليلة غد السبت حتى الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم على كل من طنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق. وأكدت المديرية أيضا أن الإنذار الخاص بالرياح القوية في منطقة طنجة يظل قائما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية رياح عاصفية

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